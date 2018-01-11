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В петербургском клубе мужчина изнасиловал школьницу
Сегодня, 11:58
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В петербургском клубе мужчина изнасиловал школьницу

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Полицейские пытаются выяснить, как охранники могли впустить в клуб ребенка.

В пятницу вечером, 21 октября, 15-летнюю жительницу Петербурга изнасиловали на Думской. Девушка отдыхала с друзьями в клубе. 

По информации Piter.tv, извращенец затащил подростка в туалет и там совершил действия сексуального характера. 

В полицию обратились родители пострадавшей. Медики зафиксировали ушибы и ссадины, после чего отпустили пациентку. На данный момент проводится проверка, решается вопрос о заведении уголовного дела.

Полицейские пытаются выяснить, как в клуб охранники могли впустить ребенка.

Ранее на Piter.tv: в Красносельском районе мигрант-педофил изнасиловал девочку-инвалида.

Фото: Pexels

Теги: затащил в туалет, изнасиловал школьницу, клуб на думской, педофил, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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