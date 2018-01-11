В петербургском клубе мужчина изнасиловал школьницу

В пятницу вечером, 21 октября, 15-летнюю жительницу Петербурга изнасиловали на Думской. Девушка отдыхала с друзьями в клубе.
По информации Piter.tv, извращенец затащил подростка в туалет и там совершил действия сексуального характера.
В полицию обратились родители пострадавшей. Медики зафиксировали ушибы и ссадины, после чего отпустили пациентку. На данный момент проводится проверка, решается вопрос о заведении уголовного дела.
Полицейские пытаются выяснить, как в клуб охранники могли впустить ребенка.
Ранее на Piter.tv: в Красносельском районе мигрант-педофил изнасиловал девочку-инвалида.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все