В Красносельском районе мигрант-педофил изнасиловал девочку-инвалида

Стражи порядка задержали злоумышленника.

В Красносельском районе извращенец надругался над девочкой-инвалидом. Мужчина напал на ребенка около парикмахерской. По информации Piter.tv, подозреваемым оказался молодой мигрант.

Мать 13-летней пострадавшей обратилась к стражам порядка. Добавим, что подросток имеет вторую группу инвалидности и находится на домашнем обучении.

Стражи порядка задержали злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело.

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Фото: Piter.tv