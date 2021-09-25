В Красносельском районе мигрант-педофил изнасиловал девочку-инвалида

В Красносельском районе извращенец надругался над девочкой-инвалидом. Мужчина напал на ребенка около парикмахерской. По информации Piter.tv, подозреваемым оказался молодой мигрант.
Мать 13-летней пострадавшей обратилась к стражам порядка. Добавим, что подросток имеет вторую группу инвалидности и находится на домашнем обучении.
Стражи порядка задержали злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело.
Ранее на Piter.tv: в муринской парадной произошел солевой бунт.
Фото: Piter.tv
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