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В Красносельском районе мигрант-педофил изнасиловал девочку-инвалида
Сегодня, 11:16
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В Красносельском районе мигрант-педофил изнасиловал девочку-инвалида

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Стражи порядка задержали злоумышленника.

В Красносельском районе извращенец надругался над девочкой-инвалидом. Мужчина напал на ребенка около парикмахерской. По информации Piter.tv, подозреваемым оказался молодой мигрант. 

Мать 13-летней пострадавшей обратилась к стражам порядка. Добавим, что подросток имеет вторую группу инвалидности и находится на домашнем обучении. 

Стражи порядка задержали злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в муринской парадной произошел солевой бунт.

Фото: Piter.tv

 

Теги: изнасиловал инвалида, мигрант-педофил, улица тамбасова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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