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В муринской парадной произошел солевой бунт
Сегодня, 20:20
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В муринской парадной произошел солевой бунт

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По версии жильцов, кто-то искал "закладку".

В Мурино злоумышленники устроили бардак в парадной. Неизвестные повредили потолок на этаже и вырвали провода. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Многие пользователи предположили, что в подъезде неизвестные искали "закладки". Во время поисков они разгромили подъезд. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: на  улице Седова 14-летняя школьница отравилась неизвестным веществом.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: закладчик, мурино, разнес подъезд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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