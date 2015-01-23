В муринской парадной произошел солевой бунт

По версии жильцов, кто-то искал "закладку".

В Мурино злоумышленники устроили бардак в парадной. Неизвестные повредили потолок на этаже и вырвали провода. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Многие пользователи предположили, что в подъезде неизвестные искали "закладки". Во время поисков они разгромили подъезд. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на улице Седова 14-летняя школьница отравилась неизвестным веществом.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург