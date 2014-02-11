На улице Седова 14-летняя школьница отравилась неизвестным веществом

В Невском районе накануне, 14 октября, школьница попала в больницу с отравлением неизвестными веществами. Девочку привезли в стационар из квартиры на улице Седова. Она была сильно пьяна.
Пациентка находится в состоянии средней степени тяжести. Она говорит, что не принимала наркотики и таблетки. На вопросы оперативников и медиков пострадавшая не отвечает.
Известно, что 14-летний подросток воспитывается в полной и благополучной семье. На учете в ПНД не состоит. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: десятиклассник отравился этанолом в Колпино.
Фото: Piter.tv
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