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На улице Седова 14-летняя школьница отравилась неизвестным веществом
Сегодня, 17:45
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На улице Седова 14-летняя школьница отравилась неизвестным веществом

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Девочка говорит, что не принимала таблетки и наркотики.

В Невском районе накануне, 14 октября, школьница попала в больницу с отравлением неизвестными веществами. Девочку привезли в стационар из квартиры на улице Седова. Она была сильно пьяна.

Пациентка находится в состоянии средней степени тяжести. Она говорит, что не принимала наркотики и таблетки. На вопросы оперативников и медиков пострадавшая не отвечает. 

Известно, что 14-летний подросток воспитывается в полной и благополучной семье. На учете в ПНД не состоит. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: десятиклассник отравился этанолом в Колпино.

Фото: Piter.tv

Теги: больница, полиция, пьяная школьница, улица седова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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