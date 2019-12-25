Десятиклассник отравился этанолом в Колпино

Подросток состоит на учёте у нарколога. Накануне он пришёл домой пьяным.

Вечером среды, 12 октября, из СПб ГБУЗ "Психоневрологический диспансер № 6" в Колпино был госпитализирован 16-летний юноша с отравлением этанолом. Десятиклассник находился в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

Неблагополучный подросток пришёл домой пьяным 11 октября примерно в 21:30. Утром следующего дня отец отвёл его в психоневрологический диспансер, откуда школьник был доставлен в детскую больницу.

Семья госпитализированного полная. Юноша состоит на учетах в ПНД у нарколога и ОДН.

Ранее мы сообщили о том, что годовалого петербуржца госпитализировали после попытки оседлать лошадь у ТРК.

Фото: Piter.TV