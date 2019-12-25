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Десятиклассник отравился этанолом в Колпино
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Десятиклассник отравился этанолом в Колпино

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Подросток состоит на учёте у нарколога. Накануне он пришёл домой пьяным.

Вечером среды, 12 октября, из СПб ГБУЗ "Психоневрологический диспансер № 6" в Колпино был госпитализирован 16-летний юноша с отравлением этанолом. Десятиклассник находился в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

Неблагополучный подросток пришёл домой пьяным 11 октября примерно в 21:30. Утром следующего дня отец отвёл его  в психоневрологический диспансер, откуда школьник был доставлен в детскую больницу. 

Семья госпитализированного полная. Юноша состоит на учетах в ПНД у нарколога и ОДН.

Ранее мы сообщили о том, что годовалого петербуржца госпитализировали после попытки оседлать лошадь у ТРК.

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, колпино, отравление этанолом, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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