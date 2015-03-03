В Петербурге полицейские задержали двух гадалок, которые выманили у пенсионерки 250 тыс. рублей

Правоохранители нашли мошенниц спустя 10 месяцев.

Сотрудники полиции задержали в Невском районе двух гадалок, который обманули пожилую петербурженку на 250 тыс. рублей. Еще в январе прошлого года женщины познакомились на улице с пенсионеркой и убедили в том, что на ней и ее сыне есть порча. За "очищение" злоумышленницы взяли четверть миллиона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Дыбенко около дома 22/1. Пострадавшая довольно быстро поняла, что стала жертвой аферистов. Она написала заявление в полицию.

Стражи порядка 10 месяцев искали гадалок. Женщины все-таки попались полицейским. 40-летних подозреваемых отправили в изолятор. Они стали фигурантами уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: на Студенческой улице строитель убил и выбросил со строительным мусором хозяйку квартиры.

Фото: Piter.tv