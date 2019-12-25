Голый житель Агалатово развращал 15-летнюю девочку в Парголово

В полицию обратилась мать потерпевшей.

В Ленобласти задержали 49-летнего мужчину. В начале он попался на глаза голым, а потом его и вовсе обвинили в развращении 15-летней девочки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В полицию обратились жители поселка Парголово и рассказали, что на улице Архитектора Белова в Ford сидит голый мужчина. Стражи порядка выехали на место происшествия, но никого там не застали.

Впоследствии удалось выяснить, что иномарка принадлежит безработному жителю Агалатово 1971 года рождения. 27 октября его задержали. На него составили административный протокол и посадили в изолятор.

Утром 28 октября в полицию обратилась 40-летняя жительница Парголово. Она заявила, что 16 октября у дома на Заречной улице задержанный совершил в отношении ее 15-летней дочери развратные действия.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что после онанизма в парадной на Типанова возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay.com