После онанизма в парадной на Типанова возбуждено уголовное дело

Неизвестный делал это на глазах 8-летней девочки.

Полиция разыскивает мужчину, который совершил развратные действия в отношении 8-летней девочки на улице Типанова. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию во вторник, 27 октября, обратился мужчина и рассказал, что в парадной дома 32 корпус 2 по улице Типанова неизвестный мастурбирует. Полиция установила, что неизвестный совершил развратные действия в отношении дочери заявителя 2012 года рождения.

Парадная дома оборудована камерой видеонаблюдения, видеозапись изъята. Приметы подозреваемого: мужчина на вид 30 лет, куртка с капюшоном и рукавами бежевого цвета, синие джинсы, темная обувь. Составлено ориентировка, возбуждено уголовное дело.

Ранее на Просвещения подросток пытался изнасиловать 14-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv