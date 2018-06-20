За весну в Петербурге клещ и укусили 58 человек

Ни один из пострадавших не заразился боррелиозом.

За весну 2019 года в Петербурге зарегистрировано 58 укусов местного населения от клещей. Среди них 17 - несовершеннолетние. Один раз вредитель напал на человека на территории самого города. В результате атак проснувшихся насекомых, ни один из обратившихся за медицинской помощью не заразился клещевым энцефалитом.

Напомним, что в Северной столице можно сделать бесплатную прививку. К 15 апреля данной возможностью воспользовалось уже более 14,4 тысяч человек, из которых более 3,5 тысяч - дети.

Также стоит добавить, что в "Центре гигиены и эпидемиологии" на Оборонной улице. 35 работает пункт по приему и исследованию клещей на зараженность возбудителями. Клещей принимают ежедневно с 8 до 18 часов вечера. К этому моменту петербуржцы отнесли на проверку 25 образцов. В шести специалисты нашли ДНК возбудителя боррелиоза.

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