Роспотребнадзор и минздрав Израиля создадут рабочую группу против ковида

Специалисты договорились о сотрудничестве в борьбе с инфекционными пандемиями.

Роспотребнадзор и минздрав Израиля создадут специальную рабочую группу по противодействию коронавирусу. Об этом сообщается на официальном сайте профильного ведомства. Известно, что договоренности между сторонами были достигнуты в рамках рабочего визита иностранцев в Москву. Ранее Израильские эксперты прибыли в РФ для обсуждения вопросов по взаимодействию и политикой борьбы с инфекционными пандемиями.

Учитывая большой объем накопленных данных в России и Израиле по противодействию COVID-19, достигнута договоренность о создании специальной рабочей группы по вопросам эпидемиологии новой коронавирусной инфекции. пресс-служба Роспотребнадзора

Специалисты обменялись актуальными данными по эпидемиологической ситуации в России и Израиле, а также рассказали о циркулирующих штаммах коронавируса. Обе стороны считают, что только массовая вакцинация населения способна остановить дальнейшее распространение ковида. В Израиле оценили широкий охват тестирования на выявление COVID-19 в РФ, а также высокий уровень лабораторной диагностики и ПЦР-тестов.

Роспотребнадзор освободил вакцинированных от самоизоляции после контакта с заболевшими COVID-19.

Фото: Правительство России

