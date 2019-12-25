Роспотребнадзор освободил вакцинированных от самоизоляции после контакта с заболевшими COVID-19

Мера вступает в силу с 17 ноября.

Гражданам России, которые вакцинировались от COVID-19, разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с больными. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу с 17 ноября.

Отмечается, что данная мера будет действовать в течение шесть месяцев после прививки. При этом у вакцинированных не должно быть симптомов COVID-19. Такие же правила относятся к тем, кто уже переболел коронавирусом.

Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания. из постановления главы Роспотребнадзора

Остальные россияне, имевшие контакт с ковидными больным, обязуются находиться в изоляции не менее двух недель со дня последнего контакта или до полного выздоровления, подчеркивается в документе.

Ранее врача из Волгограда заподозрили в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

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