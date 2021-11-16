Врача из Волгограда заподозрили в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19

Врач-терапевт фиктивно вакцинировал 27 человек, на чем заработал около 170 тысяч рублей.

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении врача, которого подозревают в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, с апреля по август текущего года 26-летний участковый врач-терапевт поликлиники Волгограда получал взятки за выдачу сертификатов, внося в них ложные сведения. Отмечается, что на фиктивную вакцинацию дали согласие 27 человек. Врач получил с них суммарно около 170 тысяч рублей. Неиспользованную вакцину мужчина уничтожал.

В отношении бывшего врача возбудили уголовное дело статьям о получении взятки и служебном подлоге. В Следственном комитете отметили, что своими действиями мужчина исказил данные о фактической вакцинации населения, а также создал опасность для жизни и здоровья людей. Расследование дела продолжается.

Ранее российский телеведущий Александр Мясников призвал возбуждать уголовные дела против врачей-антипрививочников.

Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации