Роспотребнадзор дал рекомендации привитым от COVID-19 россиянам

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации о действиях после вакцинации от коронавируса. Они размещены на официальном сайте ведомства.
Сообщается, что после прививки у человека может возникнуть гриппоподобный синдром, например, может повыситься температура. Это отмечается у всех вакцинированных. В случае плохого самочувствия специалисты рекомендуют принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.
Кроме того, в первые три дня после вакцинации от COVID-19 не рекомендуются подвергать организм физическим нагрузкам, а также посещать бани и сауны, однако, душ принимать можно. От употребления алкоголя на определенное время придется отказаться.
Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.
из текста рекомендаций Роспотребнадзора
В течение формирования иммунитета привившийся обязан носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены.
Специалисты подчеркивают, прививка от коронавируса не создает дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин. Поэтому, если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, переживать не стоит.
Ранее мы писали, что в России от COVID-19, согласно последним данным, за весь период пандемии умерли почти 150 беременных женщин.
Фото: pixabay.com
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