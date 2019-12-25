Роспотребнадзор: более заразные штаммы коронавируса вытесняют другие

Чем сильнее заразность, тем выше эффективность вируса, однако, тяжесть заболевания не прогрессирует.

Руководитель филиала новосибирского центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что в настоящее время выявляется тенденция вытеснения более заразными мутациями коронавируса других штаммов. Об этом он сказал в интервью с агентством "РИА Новости".

По его словам, чем сильнее заразность, тем выше эффективность вируса, однако, тяжесть заболевания не прогрессирует.

Если появляется более агрессивный вариант вируса, он заражает больше людей, в это время другие варианты вируса не размножаются, они распространяются медленнее и сходят со сцены. Александр Семенов, эксперт Роспотребнадзора

Он подчеркнул, в настоящее время существуют и другие штаммы коронавируса, вызывающие обычные сезонные простуды. Их заразность довольно высока, но человек от этого может умереть с малой вероятностью.

Напомним, ученые из Германии выяснили, что если не будет массовой вакцинации, то с вероятностью 60% ежегодно в мире будет появляться два и более опасных штамма коронавируса. Специалисты подсчитали, что пандемия остановится в том случае, если вакцинируются 80% населения планеты. При этом остальные 20% переболеют и обретут иммунитет к коронавирусу.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что после выборов в Государственную Думу в РФ стоит ужесточить наказание для тех граждан страны, который отказываются вакцинироваться от COVID-19.

Фото: Piter.tv