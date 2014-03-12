Рассказал о будущем вакцин от коронавируса.

Иммунолог оценил возможность вакцинации с высоким уровнем антител до прививки. По мнению специалиста Николая Крючкова, человек может ставить прививку даже при высоком уровне антител к коронавирусу. В результате пациент получил мощный иммунный ответ. Об этом эксперт рассказал в интервью "Московскому комсомольцу".

После ряда вакцин описаны побочные эффекты в виде, например, тромбозов. Обычно это очень редкая история, но вот после COVID-19 такие эффекты развиваются куда чаще. Николай Крючков, иммунолог

Эксперт уточнил, что вакцины нового поколения, которые ученые создадут в будущем, будут давать меньше побочных эффектов после прививки или не вызывать их совсем. При постоянной ревакцинации организма от коронавируса, прививки не будут давать сверхнагрузки на иммунитет человека. Несмотря на это ученые проверяют такие последствия как АЗУИ и эффект Т-хелпер-2. Из-за них иммунный ответ при постоянной ревакцинации может смещаться в сторону аллергоподобного.

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Фото: Piter.tv