Петербуржцам объяснили, можно ли комбинировать разные вакцины против COVID-19

Несколько специалистов высказали свою точку зрения на этот счет.

Петербуржцам рассказали, возможно ли комбинировать различные вакцины от коронавируса. Об этом специалисты рассказали в разговоре с "Петербургским Дневником".

Руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний детского научно-клинического центра инфекционных болезней Сусанна Харит рассказала, что ревакцинация другим препаратом будет допустима. К тому же, по ее мнению, это может вызвать меньше рисков аллергических реакций.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, профессор Алексей Яковлев отметил, что в классическом варианте это не делается, но вред здоровью это не нанесет.

Вакцины на одной платформе – например, аденовирусной – я считаю, можно легко сочетать. А если они совсем разные, то надо думать. Алексей Яковлев, профессор

Фото: Piter.tv