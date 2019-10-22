Моряки дрейфуют около Очакова.

Росморречфлот: жизни экипажа украинского судна в Черном море ничего не угрожает. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства. Известно, что экипаж иностранного рыболовецкого судна начал терпеть бедствие в 50 милях от Очакова. Эта зона выходит в акваторию ответственности Одесского спасательно-координационного центра. Моряки сообщили специалистам что у борта отказал двигатель.

На борту - четыре человека. Погода нормальная. Судовладелец направил к ним буксир. Жизни людей ничего не угрожает. пресс-служба Росморречфлота

Напомним, что ранее представители Национального центра управления обороной РФ уведомили прессу о том, что сигнал бедствия подало украинское судно ОД-2592. Сейчас борт обесточен, он дрейфует в водах Черного моря. Готовность в оказании помощи заявил российский ракетный катер "Ивановец", находящийся на вооружении Черноморского флота, а также пограничный корабль "Безупречный" от Пограничной службы ФСБ России.

Ракетный катер "Ивановец" направили на помощь украинскому рыболовному судну в Черном море.

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