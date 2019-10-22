Сигнал бедствия отправил экипаж рыболовецкого судна.

Российский ракетный катер "Ивановец" направили на помощь украинскому рыболовному судну в Черном море. По информации от Национального центра управления обороной РФ, иностранное рыболовецкое судно терпит бедствие. Экстренный сигнал ОД-2592 (с портом приписки в Очакове) экипаж подал 1:27.

Специалисты знают, что на судне находятся четыре человека. Известно, что борт временно находится в дрейфующем состоянии, так как у украинцев отказал двигатель. Рыболовы также попросили россиян предупредить об этом представителей своей страны. "Ивановец" принял сигнал бедствия на международном канале связи. Также в акватории действует пограничный корабль РФ "Безупречный".

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