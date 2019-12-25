Роскосмос представил эмблему модуля "Наука"

Сам модуль отправится к МКС 21 июля.

Государственная корпорация "Роскосмос" опубликовала эмблему многофункционального лабораторного модуля "Наука". Она представлена на официальном сайте госкорпорации.

Сам модуль должен отправиться к Международной космической станции 21 июля текущего года.

Она [эмблема] в целом имеет традиционный вид, свойственный стилистике российских пилотируемых миссий. Тем не менее, в отношении некоторых её элементов все же могут потребоваться дополнительные пояснения. из сообщения "Роскосмоса"

На презентованной эмблеме расположен непосредственно сам модуль в полностью рабочей конфигурации. Кроме того, его обхватывает российский государственный флаг. Также указаны название модуля, год запуска, место старта и наименование ракеты-носителя "Науки".

Отметим, данный модуль будет задействован для реализации российской программы на МКС. Космонавты получат дополнительные места для работы и хранения, еще одну каюту, а также манипулятор и аппаратуру для регенерации воды и кислорода. Стыковка с МКС запланирована на 29 июля.

Ранее российский транспортный грузовой космический корабль "Прогресс МС-17" пристыковался к модулю "Поиск" Международной космической станции.

Фото: Роскосмос, ВК/РКК "Энергия"