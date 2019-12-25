Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры погибшего экипажа "Союз-11"

Трагедия произошла 50 лет назад.

Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры экипажа космического корабля "Союз-11", погибшего 30 июня 1971 года при возвращении с орбитальной станции "Салют" на Землю. Стенограмма размещена на официальном сайте государственной корпорации.

Напомним, перед посадкой произошла разгерметизация спускаемого аппарата, вследствие чего космонавты погибли.

В документах рассказывается, как шла подготовка к пуску, о медицинских показаниях космонавтов. В одном из разделов опубликованы фрагменты переговоров после расстыковки с орбитальной станцией "Салют-1". Космонавты сообщают, что видят с борта родную планету.

Мы увидели Землю, увидели!

Кроме того, в материалах на сайте "Роскосмоса" опубликованы последние слова космонавтов. Последнее, что услышали с Земли, было шутливое пожелание Владислава Волкова.

Завтра встретимся, готовьте коньяк. Владислав Волков, космонавт

Ранее космонавт Андрей Борисенко рассказал о жизни на Земле и в космосе. Он отмечает, что космонавт - "особая профессия". Прежде чем выйти на орбиту, нужно быть готовым к постоянным занятиям и тренировкам. По его словам, из космоса хорошо видны последствия неудачной человеческой деятельности, аварии и зоны экологических провалов. К тому же, хорошо заметны загрязнения и вырубки лесов.

Фото: roscosmos.ru