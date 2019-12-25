Космонавт Андрей Борисенко рассказал о жизни на Земле и в космосе

Он дважды побывал на орбите - в 2011 и 2016 годах.

Подходит к концу очередной учебный год. Перед выпускникам встаёт взрослый выбор - какую профессию выбрать? Для тех, кто хочет связать свою жизнь с космонавтикой, в городском Клубе космонавтики им. Г.С. Титова можно получить настоящие технические знания. За несколько лет работы в стенах образовательного учреждения подготовили и выпустили более 3 тыс. специалистов. Герой России, летчик-космонавт №110 Андрей Борисенко является одним из выпускников. Он рассказал изданию "Аргументы и факты" , как школьнику стать космонавтом.

Космонавт вспоминает, что случайным образом увидел объявление о наборе в Клуб. Однако он с детства увлекался научной фантастикой, а в девятом классе решился написать письмо дважды Герою Советского Союза Владимиру Шаталову, который тогда руководил подготовкой космонавтов. Борисенко не ожидал, но Шаталов ответил на его письмо и порекомендовал стать лётчиком.

Космонавт отмечает, что именно научная литература повлияла на выбор профессии.

Первой из книг, зародивших мечты о космосе, для меня стал роман Станислава Лема "Приключения звездного навигатора Пиркса". Я читал его взахлеб, ждал в школьной библиотеке и был счастлив, получив затрепанную книжечку. Андрей Борисенко.

Также специалист с удовольствием может перечитать "Лунную радугу" Сергея Павлова. По словам Борисенко, если бы мальчики больше читали книги, а не проводили основную часть времени за компьютером, то многие происшествия можно было бы избежать.

Помимо книг с собой на борт можно взять немного личных вещей, однако только весом не больше килограмма. Изначально вещи оценивает комиссия, а затем даёт разрешение. Как отметил космонавт, на борт он взял только фотографии родных и игрушку - резинового дракона, которая является его талисманом.

Борисенко отмечает, что космонавт - "особая профессия". Прежде чем выйти на орбиту, по словам специалиста, нужно быть готовым к постоянным занятиям и тренировкам.

Редко когда с момента зачисления в отряд до реального полета проходит меньше 8-10 лет. Андрей Борисенко.

На орбите Борисенко провёл 337 дней. Он отмечает, что из космоса хорошо видны последствия неудачной человеческой деятельности, аварии и зоны экологических провалов. К тому же, хорошо видны загрязнения и вырубки лесов. Как отметил космонавт, на данный момент отрабатываются методы, благодаря которым можно оперативно сообщить о возможной опасности на Земле. Борисенко отметил, что звонить с орбиты можно. Однако у экипажа нет задачи оперативно информировать те же экстренные службы. Если ситуация спорная, то экипаж может доложить об этом в Центр управления полетами.

Борисенко напомнил, что освоение космоса напрямую связано с наукой и новыми технологиями. Например, практика дистанционного обучения или медицины - результат космических исследований. Специалист рад, что школьники знают, кто такие Гагарин и Терешкова. К тому же, ученики знают, что именно Россия была первой в космосе. Специалист также отметил, что многие дети хотят стать космонавтами.

Дети слушают, задают вопросы, им реально интересно. Андрей Борисенко.

Андрей Борисенко - лётчик-космонавт РФ, 110-й космонавт России и 522-й космонавт мира, космонавт-испытатель отряда космонавтов ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина". Дважды побывал на орбите - в 2011 и 2016 годах.

Ранее мы писали, что российский военный спутник связи "Меридиан" сгорел в атмосфере.

Фото: roscosmos.ru