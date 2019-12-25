Аппарат сошел с орбиты Земли 23 апреля.

Российский военный спутник связи "Меридиан" сгорел в атмосфере. Об этом рассказали представители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). По информации от специалистов, российский объект был запущен на околоземную орбиту еще в 2009 году. Однако он сошел с орбиты 23 апреля текущего года и сгорел в слоях атмосферы.

Напомним, что спутник "Меридиан" номер 2 был запущен с помощью ракеты "Союз-2.1а" 21 мая 2009 года. Военные вывели аппарат на нерасчетную орбиту из-за преждевременного отключения работы третьей ступени носителя. Устройство удалось не потерять, а также сохранить возможность его частичной работы.

Эксплуатация "Меридианов" имеет двойное назначение: военное и гражданское. Проект создан по заказу Минобороны РФ для обеспечения целостности системы спутниковой связи второго поколения. Аппараты занимаются созданием помех для телефонной и телеграфной связи. Они пришли на замену "Молнии-3" (первый объект был запущен в 1974 году) и "Молния-1Т" (запуск произведен в 1983 году).

Российский военный спутник "Космос-2525" сгорел в атмосфере.

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