Российский военный спутник сгорел в атмосфере

"Космос-2525" сошел с орбиты 1 апреля.

Российский военный спутник сгорел в плотных слоях атмосферы. Об этом сообщили представители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command). По данным специалистов, речь идет об аппарате "Космос-2525". Устройство по неустановленной причине 1 апреля сошло с околоземной орбиты.

Напомним, что российский спутник "Космос-2525" запущен в интересах Минобороны России с космодрома "Плесецк" в Архангельской области 29 марта 2018 года. На целевую орбиту планеты его доставила ракета-носитель "Союз-2.1в". В тот же день командование получило управление спутником для обеспечения наземных средств ВКС РФ.

Предположительно спутник являлся экспериментальным малым аппаратом, который занимался дистанционным зондированием поверхности Земли. Официальных данных о назначении объекта у журналистов нет.

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