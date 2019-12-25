"Роскосмос" опубликовал рассекреченные документы первой стыковки "Союза-19" с "Аполлоном"

Материалы размещены на официальном сайте госкорпорации.

"Роскосмос" опубликовал рассекреченные документы первой стыковки советского "Союза-19" с американским "Аполлоном". В Государственной корпорации публикуют материалы, связанные с началом космической эры.

Сегодня мы представляем комплект документальных свидетельств подготовки и осуществления космического полета по программе "Союз-Аполлон" текст сообщения "Роскосмоса"

В размещенных на сайте госе=корпорации документах можно увидеть соглашения между США и СССР о сотрудничестве в исследовании космического пространства, а также его использовании в мирных целях. Стороны договорились создать "совместимые средств сближения и стыковки советских и американских пилотируемых космических кораблей и станций". Это было необходимо для обеспечения безопасных полетов людей в космос, а также проведения научных экспериментов.

На сайте также размещены приказы и протоколы совещания у министра общего машиностроения СССР, письмо руководителя ЦНИИмаш Юрия Мозжорина и заключение на эскизный проект ракетно-космического комплекса "Союз-М".

В России озвучили сроки первого за шесть лет запуска спутника ГЛОНАСС.