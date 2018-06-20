Роскомнадзор заблокировал 138 сайтов с пиратскими копиями "Игры престолов"

В ближайшее время планируется ограничить доступ еще к 26 страницам.

Роскомнадзор заблокировал 138 сайтов с пиратскими копиями последнего сезона "Игры престолов". Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ближайшее время планируется ограничить доступ еще к 26 страницам с нелегальным контентом. В общей сложности Роскомнадзор заблокирует 327 интернет-порталов. При этом специалисты ограничивают доступ не только к пиратскому видео, но и к не вышедшим в официальный релиз видеоматериалам.

Премьера восьмого сезона "Игры престолов" состоялась 14 апреля в США. Первую серию посмотрело рекордное число американцев — 17,4 млн человек.

Ранее мы писали, что первую серию 8 сезона "Игры престолов" посмотрели почти миллион россиян.

Видео: YouTube / GameofThrones