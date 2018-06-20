Первую серию 8 сезона "Игры престолов" посмотрели почти миллион россиян

Первый эпизод выпустили в России 15 апреля.

Первую серию финального сезона "Игры престолов" (Game of Thrones) посмотрели почти миллион россиян. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании Media Hills, занимающейся телеизмерениями.

Показ первого эпизода состоялся в России 15 апреля. Его показал телеканал FOX. Охват аудитории составил 977 тысяч телезрителей. Премьерный показ сериала с 22:00 до 22:59 мск увеличил рейтинг канала в России более чем в 13,5 раз по сравнению с обычным будним днем.

Отметим, что восьмой сезон состоит из шести серий. "Игра престолов" была создана по мотивам книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Премьера первого сезона состоялась весной 2011 года.

Ранее мы писали, что первая серия 8 сезона "Игры престолов" поставила несколько рекордов.

Видео: YouTube / AMEDIATEKA