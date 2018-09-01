В Петербурге стартовал показ мистического фильма "Гоголь. Страшная месть"

"Гоголь. Страшная месть" в российском прокате с 30 августа.

В четверг, 30 августа, в прокат вышла третья часть мистического детектива. Фильм Егора Баранова "Гоголь. Страшная месть" снят по мотивам повестей из сборника "Вечера на хуторе близ Деканьки". Главного героя, молодого писателя Николая Васильевича сыграл актер Александр Петров.

Кандидатур почти не было изначально. Мы до этого снимали проект "Спарта" здесь же в Петербурге. Как раз в главной роли был Саша Петров. После съемочной смены мы взяли камеру, какой-то приблизительный парик, исторический костюм и сделали первые пробы Саши Петрова на Гоголя. Потом прошло время, закончился проект, мы вернулись в Москву, начали искать какие-то другие кандидатуры, думали, но в итоге все равно вернулись к Саше Петрову, поняв, что он был убедительнее остальных. Егор Баранов, режиссер фильма "Гоголь. Страшная месть"

В этом фильме Таисия Вилкова сыграла возлюбленную Гоголя, замужнюю графиню Елизавету Данишевскую. Эта девушка полна загадок и не так проста, как может показаться на первый взгляд.

Она гораздо больше меня по своему объему и опыту. Ей много-много лет. Она такая неоднозначная. Я не знаю, есть ли у нас что-то общее, но в любом случае есть. Потому что ее играла я со своими ассоциациями, чувствами и так далее. Таисия Вилкова, актриса

Героиня Юлии Франц — дочь мельника, погубленная мачехой 30 лет назад. Для Гоголя Оксана главный потусторонний советник и проводник между мирами. Она, как и героиня Таисии Вилковой, появляется во всех трех частях трилогии. Оксана очень много значит для писателя. Она помогает ему разобраться в запутанных убийствах десятка девушек в Деканьке.

Это мавка, то есть русалка. Ее душа находится между небом и землей, она не может попасть ни в ад, ни в рай. В этот самый момент она встречает главного героя Гоголя, который по каким-то необъяснимым причинам способен ее увидеть и способен помочь. Эта девушка помогает ему на протяжении всего фильма и более того, очень тепло к нему относится. Юлия Франц, актриса

В третьей части фильмов о Гоголе появляется новый персонаж. Это демонический польский колдун и военачальник. Его сыграл Кирилл Зайцев.

Такого персонажа вообще у Гоголя нет. Его придумали, и я решил, что он такой, решали какой у него будет грим, как он будет выглядеть. Кирилл Зайцев, актер

В дальнейшем три фильма о Гоголе будут разбиты на шесть часовых серий. В сериале появится два новых дела. Они станут ответвлением от основной истории.

Алёна Зиновьева, Сергей Мигунов, Александр Цыцулин

Видео: Piter.TV