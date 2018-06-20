Первая серия 8 сезона "Игры престолов" поставила несколько рекордов

Серию посмотрели более 17,4 млн жителей США, тема собрала более 5 млн твитов.

Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила несколько рекордов. Об этом сообщает газета The New York Times.

Первый эпизод восьмого сезона посмотрели более 17,4 млн американцев. В HBO заявили, что такое количество зрителей является рекордом для фентезийных сериалов. Кроме того, первая серия финального сезона заняла весь топ-10 самых обсуждаемых тем в Twitter и за выходные собрала более 5 млн твитов.

Отметим, что дублированные серии "Игры престолов" будут выходить в России с небольшим опозданием. Такова политика безопасности канала HBO.

Ранее мы писали, что петербургские кондитеры создали букет из сырого мяса к выходу "Игры Престолов".

Видео: YouTube / AMEDIATEKA