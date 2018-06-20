Первая серия 8 сезона "Игры престолов" поставила несколько рекордов

Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила несколько рекордов. Об этом сообщает газета The New York Times.
Первый эпизод восьмого сезона посмотрели более 17,4 млн американцев. В HBO заявили, что такое количество зрителей является рекордом для фентезийных сериалов. Кроме того, первая серия финального сезона заняла весь топ-10 самых обсуждаемых тем в Twitter и за выходные собрала более 5 млн твитов.
Отметим, что дублированные серии "Игры престолов" будут выходить в России с небольшим опозданием. Такова политика безопасности канала HBO.
Ранее мы писали, что петербургские кондитеры создали букет из сырого мяса к выходу "Игры Престолов".
Видео: YouTube / AMEDIATEKA
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Ждали!)Дождались!)И снова интрига,и непредсказуемость!)Великолепный сериал!)Нашим "режиссёрам"учиться,и учиться((((