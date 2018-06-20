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Петербургские кондитеры создали букет из сырого мяса к выходу "Игры Престолов".
Сегодня, 8:27
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lesjasap

Петербургские кондитеры создали букет из сырого мяса к выходу "Игры Престолов".

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Ажиотаж вокруг финального сезона затронул и петербургских мастеров.

Петербургские кондитеры создали частично съедобный букет к выходу нового сезона сериала "Игра престолов". В преддверии выхода финального сезона мастера изготовили ассорти из сырого мяса, мечей, топора, скелета и "драконьих яиц".

В композицию вошли также печень, баранье копыто и другие предметы, которые имеют отношение к миру Льда и пламени. Специалисты рассказали, что для создания яиц дракона им пришлось использовать елочные шишки.

Напомним, что первый эпизод последнего сезона американского сериала вышел в ночь на 15 апреля.

Фото: мастерская "Очень хорошо".

 

Теги: букет из мяса, драконьи яйца, игра престолов
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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