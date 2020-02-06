Административное дело будет рассмотрено 13 февраля.

Роскомнадзор направил в суд протоколы в отношении Twitter и Facebook. Материалы будут изучены на заседании в Таганской районной инстанции Москвы 13 февраля. Дела будут рассматриваться в 14.30 и 15.30 по местному времени. Об этом "Интерфаксу" рассказала пресс-секретарь мирового суда Зульфия Гуринчук.

Иностранные компании обвиняются в административных правонарушениях. Руководство соцсетей отказалось локализовывать базы данных россиян на территории страны. Наказанием может стать штраф в размере от 1 до 6 млн рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Twitter будет маркировать фейковые фотографии и видеозаписи.