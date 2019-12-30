Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор объявил о возбуждении административного дела в отношении Facebook и Twitter. Причиной стало невыполнение компаниями требований о размещении данных пользователей в российских серверах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Представители Роскомнадзора напомнили о правках, которые внесли в закон "О персональных данных" 1 сентября 2015 года. Согласно им, информация о российских пользователях должна храниться в России. Из-за несоблюдения этого требования в 2016 году на территории РФ заблокировали LinkedIn. Компаниям Facebook и Twitter дали отсрочку. Роскомнадзор направит протокол в суд в течение трех рабочих дней.
Ранее мы писали, что Роскомнадзор начал блокировать доступ к Protonmail.
Видео: YouTube / Aperture
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