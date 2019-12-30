Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

Компании обвиняют в несоблюдении требований о размещении персональных данных пользователей из России.

Роскомнадзор объявил о возбуждении административного дела в отношении Facebook и Twitter. Причиной стало невыполнение компаниями требований о размещении данных пользователей в российских серверах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Представители Роскомнадзора напомнили о правках, которые внесли в закон "О персональных данных" 1 сентября 2015 года. Согласно им, информация о российских пользователях должна храниться в России. Из-за несоблюдения этого требования в 2016 году на территории РФ заблокировали LinkedIn. Компаниям Facebook и Twitter дали отсрочку. Роскомнадзор направит протокол в суд в течение трех рабочих дней.

Ранее мы писали, что Роскомнадзор начал блокировать доступ к Protonmail.

Видео: YouTube / Aperture