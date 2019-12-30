Роскомнадзор начал блокировать доступ к Protonmail

Сервис рассылал сообщения о ложных минированиях.

Роскомнадзор блокирует в России доступ к сервису защищенной электронной почты Protonmail. Почтовые злоумышленники продолжают атаковать правоохранительные органы спамом. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России. Сейчас ресурс блокируется из-за отказа предоставлять контролирующему ведомству данные об администраторах почтовых ящиков, которые используются для рассылки угроз.

На прошлой неделе ФСБ РФ зарегистрировала более тысячи сообщений от сервиса Startmail в Нидерландах. Несмотря на его блокировку, письма о ложных минированиях не перестали приходить в Россию. С 24 января анонимные пользователи используют для этого швейцарские ресурсы. Аналогичная информация поступила о четырех регионах страны. Хакеры якобы заложили взрывное устройство в 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Ни одна угроза не подтвердилась.

Напомним, что в 2019 году хакеры уже использовали Protonmail для рассылки. Тогда масштабы были скромнее. Преступники заявляли о ложном минировании 123 объектов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Петербург отмечает два месяца массовых эвакуаций.