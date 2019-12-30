Петербург отмечает два месяца массовых эвакуаций

Два месяца назад в Петербурге началась эпидемия массовых эвакуаций, связанная с рассылкой электронных писем о минировании зданий. За это время в городе эвакуировали 500 тысяч человек, в их числе есть как взрослые, так и дети. Об этом пишет "Фонтанка".
Эвакуации судов, детских садов, школ и торговых центров почти каждый день носят массовый характер. В январе среднее количество людей, которые оказались на улице по вине лжеминеров, составило 20 тысяч человек ежедневно. Самым неприятным для петербуржцев днем оказалось 16 января. Тогда эвакуировали 1758 объектов, в том числе 404 детских сада, 177 школ, пять роддомов и 1140 магазинов. На улицу выгнали 41 тысячу человек.
Почти через два месяца после начала рассылок, 23 января, ФСБ и Роскомнадзор заявили о блокировке почтового сервиса Startmail, зарегистрированного в Нидерландах. Анонимы используют его с первого дня минирований. Также письма приходят с другого сервиса – Protonmail.
Наиболее вероятным поводом для рассылки писем о минировании называют уголовное дело о хищении денег клиентов криптобиржи WEX. Анонимы требуют от мецената Константина Малофеева заплатить 120 биткоинов (около 1 млн долларов). В свою очередь предприниматель отрицает свою причастность к криптобирже.
Ранее мы писали, что в школе Приморского района контрольную прервала эвакуация.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Это просто беспредел!!!! Малышей детского сада с ясельками в тихий час наспех одевают и выталкивают на улицу!!! Бедные сонные малявочки плачут, болеют после этих эвакуаций! Почему допускается такое??? Два месяца и каждый день эвакуации!!!! Воспитатели уже готовы увольняться массово, что вскоре и произойдет! Срочно принимайте меры, пожалейте детей!!!!!
Это просто беспредел!!!! Малышей детского сада с ясельками в тихий час наспех одевают и выталкивают на улицу!!! Бедные сонные малявочки плачут, болеют после этих эвакуаций! Почему допускается такое??? Два месяца и каждый день эвакуации!!!! Воспитатели уже готовы увольняться массово, что вскоре и произойдет! Срочно принимайте меры, пожалейте детей!!!!!