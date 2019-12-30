В школе Приморского района контрольную прервала эвакуация

Детей вывели на улицу после звонка о заминировании.

Школа №109 на Омской улице прервала занятия днем 20 января: учебное учреждение получило звонок о заминировании. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Детей срочно вывели из здания, не заворачивая в гардероб. В здании ведется проверка на наличие опасных предметов и веществ.

Эстафету эвакуаций немногим позже подхватили также учебные учреждения №318, 367, 302, 521, 408, 470, 530, сообщили очевидцы.

Рабочие будни в Петербурге начались с эвакуаций судов.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"