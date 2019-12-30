Рабочие будни в Петербурге начались с эвакуаций судов

Некоторые из учреждений следовали на выход по два раза.

Утро 20 января в Петербурге снова началось с "минирования" районных судов, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Работу прервали восемь судов, некоторые из них вскоре вернулись к обычному распорядку, но четыре учреждения были вынуждены проследовать на выход повторно.

На этот раз анонимные шантажисты пригрозили минировать городские заведения дважды в день, если "Малофей поморозится с возвратом крипты еще 1-2 недели". Под Малофеем анонимы имеют в виду предпринимателя Константина Малофеева, который якобы должен им валюты с криптобиржи.

Фото: Piter.TV