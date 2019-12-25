Ранее соцсеть ограничила распространение материалов нескольких российских СМИ.

Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook с 25 февраля. Об этом российский регулятор сообщил в официальном заявлении. Меры по частичному ограничению онлайн-контента приняты в соответствии с требованиями Генеральной прокуратуры РФ и в согласовании с МИД РФ.

Принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России. заявление Роскомнадзора

Накануне американская социальная сеть Facebook наложила ограничения на 90 дней на страницу издания "РИА Новости" за распространение "ложной информации". Представители пресс-службы МИА "Россия сегодня" считают эту ситуацию вопиющим нарушением свободы слова. Также цензуре подвергся контент других СМИ — "Звезда", "Лента.ру" и "Газета.ру". В Генпрокуратуре считают, что социальная сеть неправомерно ограничивает распространение общественно значимой информации. Это происходит из-за введения антироссийских санкций. Компания нарушила своими действиями 29-й статью Конституции для граждан РФ. Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн рассказал о том, что если соцсеть устранит все нарушения и разблокирует доступ к четырем российским СМИ, то принятые меры реагирования с нее будут сняты.

Роскомнадзор может ограничить YouTube в России из-за блокировки в Германии RT.

Фото: Pixabay.com