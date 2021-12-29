РКН хочет воспользоваться законом № 236 от 01.07.2021.

Роскомнадзор может ограничить YouTube в России из-за блокировки в Германии RT. Такое заявление сделали журналисты "Известий" В СМИ написали о том, что изучается введение экономических мер реагирования по видеохостингу. Они связаны с систематической блокировкой российских ресурсов и СМИ. В частности, онлайн-платформа не разрешила работу RT auf Sendung в день его официального запуска.

В качестве экономического воздействия на платформу в РКН могут применить закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории РФ" № 236 от 01.07.2021. В документе разрешается запрещать рекламу, поисковую выдачу, ограничивать платежи и денежные переводы онлайн-ресурсам.

Напомним, что запуск вещания телеканала RT DE в Германии был запланирован на конец 2021 года. О нем было объявлено зрителям в январе того же года. Уже с февраля стал известно о закрытии счетов компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт СМИ немецком языке) в немецком Сommerzbank. Российские дипломаты назвали эти действия попыткой политического давления нарушением свободы слова в прессе.

Посольство России в Вашингтоне обвинило США в двойных стандартах из-за DW и напомнило о RT.

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