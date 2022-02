Дипломаты считают, что США защищают Deutsche Welle, пока на российскую RT в ФРГ нападают.

Посольство России в Вашингтоне обвинило США в двойных стандартах из-за DW и напомнило о RT. Соответствующее заявление на английском языке дипломаты оставили на официальном аккаунте в социальной сети Twitter. Специалисты ретвитнули и прокомментировали пост в соцсетях руководителя пресс-службы Госдепа США Неда Прайса.

Заявление представителя Госдепартамента является очередным проявлением политики двойных стандартов. Где были "высокие демократические ценности", когда Берлин запретил спутниковое и иные виды вещания каналу RT DE? сообщение российской дипломатической миссии

Нед Прайс ранее в этот же день заявил в Twitter о том, что США осуждают решение российских властей закрыть московское бюро немецкого издания Deutsche Welle. При этом в Вашингтоне выразили солидарность с сотрудниками Deutsche Welle и Германией.

Напомним, что Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии. Регулятор заявил о том, что у телеканала отсутствует необходимая лицензия. В Берлине заметили, что СМИ даже не отправляло запрос на получение такой лицензии. Сейчас в стране запрещено вещание канала через Интернет, ТВ, мобильное приложение RT News, а также через спутниковый сигнал.

Фото: Facebook / Embassy of Russia in the USA Посольство России в США