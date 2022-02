В посольстве РФ не удивились появлению в США сценария "вторжения" России на Украину

Дипломаты напомнили Вашингтону о "выступлении" в ООН Колина Пауэлла перед наступлением на Ирак.

В российском посольстве не удивились появлению в США сценария "вторжения" России на Украину. Соответствующее заявление дипломатов опубликовано на странице ведомства в социальной сети Facebook. По словам специалистов, такая тактика общения свойственна для Вашингтона.

Не удивлены появлению нового "креативного" сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепа и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции под "чужим флагом". пост дипломатической миссии

Дипломаты из России уверены, что мировое сообщество до сих пор помнит на основании каких предлогов американцы совершали свои интервенции. В частности, речь идет о демонстрации пробирки с якобы биологическим оружием из Ирака государственным секретарем США Колином Пауэллом. Он показывал эту пробирку на заседании ООН. После вторжения в страну войск США, сведения об угрозе не подтвердились.

Ранее западные СМИ разместили материалы со ссылкой на чиновников из президентской администрации. В статьях говорилось о том, что Россия создает сфальсифицированный ролик о нападении ВСУ на мирных жителей России или Донбасса. По мнению США, пропагандистске видео направлено на обоснование вторжения сил Москвы на территорию соседнего государства. В Госдепе не стали приводить никаких доказательств этой теории.

Фото: Facebook / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США