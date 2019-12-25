Эксперты объяснили, на что ориентируются покупатели при выборе напитка.

Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино. Эксперты провели опрос 1200 респондентов старше 18 лет среди тех, кто покупает данный напиток не реже одного раза в месяц и проживающих в городах с населением от ста тысяч человек.

Две трети опрошенных (64%) планируют приобрести вино заранее во время основной закупки продуктов в магазине или специально заходят в магазины - универсальные продуктовые или специализированные. Спонтанные покупки совершает 36% опрошенных заявление Роскачества

Стало известно, что 57% опрошенных знают только несколько торговых марок. При выборе вина они ориентируются именно на них. Около 50% учитывают рекомендации друзей. Еще треть (в большинстве - мужчины используют тематические сайты для выбора напитка. А 16% покупателей опираются на мобильные приложения.

Одним из самых значимых критериев выбора вина является его тип ("сухое", "полусладкое", "сладкое"). Торговая марка важна для 21% опрошенных, стоимость - для 14%. На праздничное событие вино покупают 63% респондентов, 65% считают, что вино является хорошей альтернативой крепкому алкоголю.

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Фото: Piter.tv