Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино. Эксперты провели опрос 1200 респондентов старше 18 лет среди тех, кто покупает данный напиток не реже одного раза в месяц и проживающих в городах с населением от ста тысяч человек.
Две трети опрошенных (64%) планируют приобрести вино заранее во время основной закупки продуктов в магазине или специально заходят в магазины - универсальные продуктовые или специализированные. Спонтанные покупки совершает 36% опрошенных
заявление Роскачества
Стало известно, что 57% опрошенных знают только несколько торговых марок. При выборе вина они ориентируются именно на них. Около 50% учитывают рекомендации друзей. Еще треть (в большинстве - мужчины используют тематические сайты для выбора напитка. А 16% покупателей опираются на мобильные приложения.
Одним из самых значимых критериев выбора вина является его тип ("сухое", "полусладкое", "сладкое"). Торговая марка важна для 21% опрошенных, стоимость - для 14%. На праздничное событие вино покупают 63% респондентов, 65% считают, что вино является хорошей альтернативой крепкому алкоголю.
Роскачество обнаружило в консервах печени трески видовую подмену.
Фото: Piter.tv
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