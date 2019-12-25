По данным экспертов, производитель консервов "Спецзаказ" вводит покупателей в заблуждение.

Роскачество обнаружило в консервах печени трески видовую подмену. Эксперты проанализировали продукт 20 торговых марок отечественного и зарубежного производства (17 брендов - из РФ, три - из Исландии) по 172 показателям качества и безопасности. За 100 грамм продукта закупочная стоимость составила от 73 до 182 рублей.

В консервах "Спецзаказ" эксперты выявили видовую подмену: ДНК рыб рода трески (атлантической или тихоокеанской) не обнаружена. Данный факт является нарушением, так как производитель размещает в маркировке недостоверную информацию пресс-служба Роскачества

Исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков отметил, что недобросовестные производители используют вместо печени трески минтай, а также молоки лососевых. Он добавил, что причиной такого нарушения является высокая цена на сырье. Из-за запрет на ввоз рыбы стоимость увеличилась с 80 рублей (на 2014 год) до 450 рублей. Эксперт добавил, что сйчас производить фальсификат производителям выгодно.

По результатам исследования печень трески торговых марок "Ашан", "Вкусные консервы" и Nord Pilgrim"соответствовали опережающим требованиям стандарта качества.

В Роскачестве предостерегли от переедания мандаринов.

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