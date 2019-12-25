Роскачество назвало лучшие вина России. Эксперты ведомства составили рейтинги красных, белых вин. Специалисты отметили рост качества продуктов по сравнению с аналогичными исследованиями в прошлом. В финальный список попали 209 сухих, полусухих и полусладких белых и красных вин.
Лучшим сухим красным вином признана продукция компании "Сатера" "Esse Каберне отборное" 2018 года, полусухим - "Донское красное Голубок 2018" от "Миллеровского винзавода", полусладким - "Саперави" от крымской "Мансарды".
Лучшими в списке белых вин стали сухое "Мысхако Шардоне" с ЗГУ "Кубань. Новороссийск" 2018 года, полусухое Fanagoria. F-STYLE. Cabernet Blanc, полусладкое белое — Inkerman Muscat Winemaker Selection 2019 года.
Известно, что эксперты отдавали предпочтение винам в категории не дороже тысячи рублей за бутылку. Представители Роскачества посетили 40 крупнейших виноделен России. Продукция оценивалась по 100-балльной системе, принятой ГОСТом. Положительная оценка давалась тем продуктам, которые смогли набрать более 78 баллов.
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Фото: Pixabay.com
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