Росгвардия уничтожила группу пехоты ВСУ в Харьковской области

Спецназ Росгвардии уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины, находившийся на территории Харьковской области. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники надзорного ведомства. Специалисты уточнили, что расчет отечественного беспилотника оперативно передал на командный пункт координаты армии киевского режима для нанесения по объекту огневого поражения. Далее по противнику успешно отработал расчет автоматического гранатомета станкового (АГС) специального подразделения группировки войск.
В результате слаженной работы росгвардейцев цели уничтожены.
пресс-служба Росгвардии
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Фото и видео:пресс-служба Росгвардии
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