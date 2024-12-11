В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении мужчины

Под подозрение попали двое мужчин 1998 и 2001 года рождения.

На территории Московской области задержаны подозреваемые, устроившие стрельбу из травматического оружия и похитившие мужчину на Кастанаевской улице в столице. Ранее ресс-служба регионального управления МВД по российской столице сообщала о том, что во вторник вечером в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов на Кастанаевской улице. Прибывшими на место оперативниками было установлено, что между гражданами, находившимися в автомобилях Hyundai и Mercedes, произошел бытовой конфликт с применением травматического оружия. Далее шофер, находившийся за рулем иномарки Mercedes с пассажирами, скрылся с места происшествия. Ведется уголовное дело по факту похищения мужчины.

В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России, УУР ГУ МВД России по Москве и ОУР УВД ыли задержаны подозреваемые в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице. сообщение надзорного ведомства

Согласно предварительной информации,причиной конфликта между оппонентами стали разногласия при продаже транспортного средства. В результате этого злоумышленники применили травматическое оружие, а затем насильно посадили потерпевшего в автомобиль. Позже злоумышленники высадили потерпевшего из машины и скрылись. В настоящее время жизни человека ничего не угрожает. Фигурантами расследования стали мужчины 1998 и 2001 года рождения. Они будут доставлены в территориальный отдел МВД для дальнейшего разбирательства.

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Фото и видео: Telegram / МК: срочные новости, Главное управление Росгвардии по Москве