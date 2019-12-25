Росгвардия: матч между "Зенитом" и "Локомотивом" прошел спокойно

На трибунах присутствовало более 39 тысяч болельщиков.

Сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок во время проведения футбольного матча "Зенит" – "Локомотив" на стадионе "Газпром Арене" накануне, 2 мая. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За все время "серьезных нарушений общественного порядка" не допустили. На матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги присутствовали более 39 тысяч футбольных болельщиков.

Отмечается, что порядок охраняли полиция, сотрудники Главного управления Росгвардии по городу и области, а также военнослужащие Северо-Западного округа войск национальной гвардии..

Напомним, что встреча завершилась со счетом 6:1, а "Зенит" стал чемпионом России по футболу в третий раз подряд. Сергей Семак выиграл свой восьмой титул чемпиона России как игрок и тренер.

Ранее мы писали, что "Локомотив" ожидает разъяснений ситуации с болельщиками от РФС и РПЛ.

Фото: пресс-служба Росгвардии региона