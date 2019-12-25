Паводок разрушил мосты и дома.

Росгвардия эвакуирует пострадавших от наводнения в Свердловской области. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства по региону. Сотрудники также оказывают помощь местному населению пострадавшему от природной стихии, охраняют объекты.

В городе Нижние Серги территориальное управление Росгвардии во взаимодействии МЧС и МВД принимают участие ликвидации последствий наводнения пресс-служба Росгвардии

Напомним, что в Нижних Сергах из-за сильных дождей и повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных жилых домов. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Паводком было разрушено четыре моста и три здания. Вода забралась в более чем 60 жилых построек. К утру помещения были освобождены от подтопления.

В области созданы пункты временного размещения граждан. На случай осложнения обстановки экстренные ведомства создали резерв.

В Колтушах сняли режим ЧС.

Фото: Вконтакте/Дмитрий Антоненков