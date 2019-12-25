В Колтушах сняли режим ЧС

Экологическую обстановку на территории бывшей свалки восстановили.

Вечером в понедельник, 20 июля, стало известно, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о прекращении режима ЧС в Колтушах.

Такое решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций правительства Ленинградской области. Сообщается, что после исследований Роспотребнадзора и Госэконадзора были подведены итоги, согласно которым экологическая обстановка на территории бывшей свалки восстановлена. Специалисты отметили, что за полтора месяца с территории вывезли более 70 тысяч кубических метров мусора. Дальше за территорией будет следить администрация Колтушского сельского поселения.

Ранее мы писали, что власти Красносельского района занялись незаконной свалкой на Волхонском шоссе.

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