Власти Красносельского района занялись незаконной свалкой на Волхонском шоссе

Очистка территории началась в прошлом году.

Жители южных районов Петербурга недовольны несанкционированной свалкой на Волхонском шоссе. В администрации Красносельского района об этом знают, и уже предприняли серьезные действия. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

По словам жителей Красносельского и Кировского районов, на свалке происходят возгорания. Также от мусорных гор доносится неприятный запах.

Выяснилось, что в 2015-м году территорию передали предпринимателю для размещения грузовой автостоянки, однако на самом деле там появилась свалка. Ее признали незаконной.

В прошлом году на месте установили видеокамеры, чтобы не допустить новых завозов мусора. Кроме того, затруднен доступ для машин. Тогда же начали очищать территорию. На данный момент остатки мусора ликвидировали.

Ранее очевидцы засняли последствия отдыха на карьере в Кузьмолово.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com