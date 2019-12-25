Очевидцы засняли последствия отдыха на карьере в Кузьмолово

На карьере образовалась стихийная свалка.

У Кузьмоловского карьера, куда на отдых приезжают жители Петербурга и Ленобласти, образовалась свалка. Очевидцы засняли мусорную гору.

Основную долю мусора составляют бутылки ― пластиковые и стеклянные.

Под фотографиями между пользователями произошел спор. Одна из комментаторов заметила, что на место можно было бы поставить баки. Другая возразила ей: кто же будет вывозить этот мусор? По ее мнению, ответственность должна лежать именно на отдыхающих, которые и должны вывозить его с собой.

Ранее в Смольном рассказали, как часто чистят водоемы от мусора и тины.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished