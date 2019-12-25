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Очевидцы засняли последствия отдыха на карьере в Кузьмолово
Сегодня, 20:00
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Очевидцы засняли последствия отдыха на карьере в Кузьмолово

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На карьере образовалась стихийная свалка.

У Кузьмоловского карьера, куда на отдых приезжают жители Петербурга и Ленобласти, образовалась свалка. Очевидцы засняли мусорную гору.

Основную долю мусора составляют бутылки ― пластиковые и стеклянные.

Под фотографиями между пользователями произошел спор. Одна из комментаторов заметила, что на место можно было бы поставить баки. Другая возразила ей: кто же будет вывозить этот мусор? По ее мнению, ответственность должна лежать именно на отдыхающих, которые и должны вывозить его с собой. 

Ранее в Смольном рассказали, как часто чистят водоемы от мусора и тины. 

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Теги: кузьмолово, мусор, свалка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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