Росгвардейцы задержали 12 болельщиков-нарушителей на матче "Зенит" - "Пари НН"

Вход на стадион теперь только по Fan ID.

В Петербурге накануне, 4 марта, прошел матч 18 тура Мир РПЛ между командами ФК "Зенит" и ФК "Пари НН". За порядком на стадионе "Газпром Арена" следили 600 сотрудников Росгвардии. Об этом сообщили в tg-канале ведомства.

Правоохранители задержали 12 фанатов-нарушителей. На них составили административные протоколы. Обошлось без криминала.

На игре были полупустые трибуны. Всего пришло 19,7 тыс. человек. Это минимальный показатель для стадиона в рамках турниров России, если не учитывать статистику ковидного периода.

Напомним, что вход на стадион теперь только по Fan ID. Такое требование к болельщикам ввели 4 марта 2023 года.

Ранее на Piter.tv: "Зенит" получил новую форму от испанского бренда Joma.

Фото: Телеграм / Росгвардия Петербурга